Он был борцом за правду: Юрия Мартынова похоронят рядом с женой

Церемония прощания с актером Юрием Мартыновым состоится 4 августа в Пушкинском районе Московской области. Похоронен он будет рядом со своей супругой.

"Место прощания и похорон родственники не уточняют на данный момент", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного театра киноактера.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов ушел из жизни 2 августа на 85-м году жизни.

"Как друг, как человек он был очень обязательный, высокопорядочный, и иногда в театре его со смехом называли борец за правду, правдист такой. Я могу сказать о нем только прекрасное", — рассказал ТАСС актер и режиссер Анатолий Яббаров.

В Государственном театре киноактера он прослужил более 50 лет. Также сыграл в более чем 120 фильмах, среди которых "Дело было в Пенькове", "Жестокий романс", "Гусарская баллада", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Судьба", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вокзал для двоих" и другие. Принимал участие в озвучивании около нескольких десятков фильмов.

В 2006 году Мартынову было присвоено звание Заслуженный артист России.