Все три сестры Хачатурян арестованы

Останкинский суд Москвы до конца сентября арестовал трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, по утверждениям девушек, мучил их.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала пресс-секретарь суда Анна Селиванова, подчеркнув, что служители Фемиды согласились с доводами следствия и отправили Кристину и Ангелину Хачатурян в следственный изолятор до 28 сентября.

Ранее на такой же срок была отправлена туда их младшая сестра Мария.

Всех троих, скорее всего, поместят в СИЗО № 6, куда традиционно направляют женщин.

27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе был убит 57-летний Михаил Хачатурян. Ему нанесли около сорока ударов ножом, один из которых попал прямо в сердце. По обвинению в убийстве были задержаны три дочери погибшего, которые, по мнению следствия, расправились с отцом на почве неприязненных отношений.

По предварительным данным, при этом самая младшая из сестер, 11-классница — нанесла отцу в область шеи и тела не менее 35 ударов. В это время две другие били его по голове молотком и брызгали в лицо из перцового баллончика. Затем одна из девушек выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла отцу удар в область сердца.

По словам Ивана Мельникова, ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии, девушки утверждают, что отец не пускал их учиться, использовал, как рабынь, запугивал оружием, которое в изобилии у него было дома.