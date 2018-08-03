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В ЦАР убиты трое журналистов из России 1 час назад

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3 августа 201813:42 (обновлено в 14:21)

Захарова: информация о военном присутствии России в ЦАР грубо извращается

Информация о военном присутствии России и Центральноафриканской республике грубо извращается — российские специалисты готовят военных ЦАР по согласованию со структурами ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в МИД, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Ранее она назвала "околесицей" данные о расследовании деятельности ЧВК в Центральноафриканской республике убитыми там российскими журналистами. По ее словам, они ехали не туда, где работают российские инструкторы.

Кроме того, судя по информации от местных властей, журналисты игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы, добавила Мария Захарова.

По ее словам, никакой сенсации в наличии российских военных инструкторов в ЦАР нет, и этого никто не скрывал, отметила представитель МИД в своем "Фейсбуке".

"Еще в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР", — напомнила она и прикрепила ссылку на заявление МИД России от 22 марта 2018 года.

В том сообщении заместитель официального представителя ведомства Артем Кожин заявлял, что с ведома СБ ООН в ЦАР были командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих. При этом Мария Захарова отметила, что работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы.

Она сообщила, что российское вооружение и инструкторы были направлены в эту республику в период острой фазы военно-политического кризиса для помощи местным властям в решении неотложных задач.

"Военные специалисты из России не принимают какого-либо участия в боевых действия на территории ЦАР", — заверила Мария Захарова, добавив, что "сложная ситуация в республике пока не позволяет говорить о конкретных сроках завершения там миссии российских военных инструкторов".

Очевидно, она обратилась к данной теме после того, как ряд зарубежных и некоторые российские СМИ сообщили о том, что убитые в ЦАР Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, командированные туда Центром управления расследованиями (ЦУР), якобы снимали докфильм о частных военных компаниях (ЧВК).

При этом Захарова обратила внимание на то, что в Центре управления расследованиями (ЦУР) отказывается назвать представителя ООН, который якобы обсуждал вопросы безопасности данной поездки с погибшими журналистами.

Так она ответила на сообщение Михаила Ходорковского и его людей о том, что данную поездку "организовали ООНовцы, а именно: "Мартин". "Несмотря на наши настойчивые просьбы, фамилию "Мартина" не называют. Каким образом "Мартин" связан с ООН, тоже не объясняют", — написала официальный представитель МИД РФ.

Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимир Монтейро, со своей стороны, ранее сообщил РИА Новости, что погибшие в Центральноафриканской республике россияне во время своего визита в эту республику с миссией не связывались.

30 июля в ЦАР были убиты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе они имели просроченные удостоверения "Пресса", а в ЦАР, как ранее сообщили в МИД РФ, въехали как туристы. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство", посольство России решает вопрос транспортировки тел погибших на Родину. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

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