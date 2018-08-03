Под Белгородом после убийства девочки устроили цыганский погром

Жители белгородского села Уразово разгромили и сожгли два дома, в которых жили цыгане, после изнасилования и убийства местной девятилетней девочки. Последствия погрома сняли на видео.

Убийство, по версии следователей, произошло во второй половине дня 30 июля. Злоумышленник приметил девочку в поселковом магазине, проследовал за ней по улице, нагнал в тихом месте, изнасиловал и задушил. Ее тело обнаружили на следующий день, а подозреваемого задержали 1 августа — им оказался 30-летний мужчина без гражданства, который жил в таборе и приехал в Валуйский район несколько месяцев назад.

Местные жители потребовали выдать им насильника, пригрозив в случае отказа сжечь дома цыган. На следующий день, 2 августа, в Уразово прибыли подразделения полиции и ОМОНа, тем не менее тем же вечером в одном доме оказались выбиты ворота и разбиты окна, а ночью сгорели два строения — звонки пожарным поступали в 00:17 и 00:49.

Никто из людей не пострадал, поскольку к тому моменту табор снялся с места — все цыгане, как отмечает Go31, уехали из села. Выйти на след поджигателей пока не удалось.