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В ЦАР убиты трое журналистов из России 1 час назад

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3 августа 201821:28

Тела убитых журналистов отправлены из ЦАР в Россию

Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов отправлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в российском посольстве в ЦАР, отметив, что прилет борта в Москву ожидается в ночь 5-е августа. При этом самолету предстоит сделать посадки в Камеруне и Париже.

По словам журналиста Максима Шевченко, друга Орхана Джемаля, который вместе Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым был убит 30 июля неизвестными в ЦАР, Джемаля похоронят на столичном Хованском кладбище.

Дату погребения Шевченко назвать затруднился, поскольку по его словам, прежде чем отдать тела родным, с ними произведут следственные действия.

Где будут похоронены Радченко и Расторгуев, не сообщается.

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