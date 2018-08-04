Директор столичного театра приговорен к пяти годам тюрьмы за растрату

К пяти годам тюремного заключения приговорен бывший директор "Театра на Перовской" Андрей Панченко. Суд доказал растрату экс-руководителем театра двух миллионов рублей.

"65-летний бывший директор "Московского драматического театра на Перовской" Андрей Панченко признан виновным и осужден на пять лет за растрату", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичную прокуратуру.

Панченко осужден по ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах)".

Следствие доказало, что Панченко, возглавляя театр, заключил в 2014 и в 2015 годах два контракта на оказание услуг по постановке спектаклей по пьесе Алексея Островского "На всякого мудреца довольно простоты" и по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад". По контрактам сторонние организации должны были подготовить костюмы, декорации и реквизит. Однако в действительности в спектаклях использовались костюмы и реквизит из ранее сыгранных спектаклей или изготавливались работниками театра в рабочее время за зарплату.

Впоследствии директор подписал акты выполнения работ, в результате чего на счета предпринимателей были перечислены средства бюджета города Москвы, выделенные в порядке субсидии департаментом культуры столицы. Общая сумма превысила 1,9 миллиона рублей.

Отбывать пятилетний срок Панченко будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в растрате 3,1 миллиона рублей был обвинен директор Нового художественного театра в Челябинске. По версии следствия, средства городского бюджета присваивались директором театра при подготовке массовых городских мероприятий: празднования Дней славянской письменности, Дня Победы, при проведении фестиваля ”Золотая лира” и других.