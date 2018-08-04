Москву в воскресенье вновь ожидают жара и гроза

В Москве в воскресенье, 5 августа, ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 27-29 градусов, прогнозируют столичные синоптики. Кроме того, днем возможны кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на официальном сайте ведомства.

Из-за высокой пожароопасности Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе.

Жаркая погода держится в Москве уже неделю. В городе резко выросли продажи, кондиционеров, мороженого и воды.