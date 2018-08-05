Украинские СМИ потеряли Порошенко

Украинские СМИ потеряли президента страны Петра Порошенко. Сообщалось, что с начала недели – после крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси – Порошенко не появлялся на рабочем месте.

Выяснилось, что Порошенко "не удержался от соблазна отдохнуть за границей", цитирует РИА Новости украинские издания. Он либо в своих испанских владениях, либо на яхте возле Сардинии. По третьей версии, президент отдыхает в засекреченном месте на Украине.

Ранее страсть Порошенко к зарубежному отдыху привела его к скандалу. Проводя новогодние каникулы на Мальдивах, украинский лидер потратил 500 тысяч долларов за семь дней. Это вызвало волну негодования и даже стало темой для театрализованной акции.