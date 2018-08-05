За покушением на президента Венесуэлы маячит "рука Вашингтона"

На президента Венесуэлы Николас Мадуро было совершено покушение; он не пострадал. Произошло всё во время крупного военного парада. Генпрокуратура республики начала расследование. Несколько человек уже задержаны.

Громкий звук - и построенные солдаты разбегаются в разные стороны, на площади начинается паника. За минуту до произошедшего Николас Мадуро обращается к военным на параде в честь 81-й годовщины создания Национальной гвардии. Выступление приходится прервать. Все почти сразу поняли, что в небе действительно происходит что-то подозрительное. Это было покушение на президента с помощью беспилотников.

"Нападение на нашего президента - это попытка подорвать конституционный строй Венесуэлы, - говорит министр информации Джордж Родригес. - Но я заверю организаторов: попытка покушения была неэффективна. Николас Мадуро и всё правительство вернулись к работе".

Ранения получили от 7 до 10 гвардейцев. Сразу после хлопков Николаса Мадуро эвакуируют. Впрочем, вскоре он снова появляется перед журналистами; утверждает, что это правые силы устроили покушение. Нескольких подозреваемых уже задержали.

"У меня нет сомнений, что все данные указывают на крайне правых в Венесуэле, связанных с Колумбией, к атаке причастен глава этой страны, - утверждает Николас Мадуро. - Несколько подозреваемых были задержаны, с ними ведется работа, мы собираем данные, кое-что у нас уже есть. Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида."

Впрочем, пока неизвестно, кто точно стоит за терактом. Ответственность взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты", которые в "Твиттере" рассказали о деталях атаки: "Операция включала два беспилотника со взрывчаткой С-4, которые были направлены в сторону президентской ложи. Снайперам спецслужб удалось сбить летательные аппараты. Мы показали, что они (власть) уязвимы, да, сегодня мы потерпели неудачу, но это вопрос времени".

Си-4 — взрывчатка на основе гексогена. Ее часто используют террористы и партизаны по всему миру. Вещество не имеет запаха и его легко перевозить контрабандой. Самым известным участником движения "Фланелевые солдаты" был мятежный офицер Оскар Перес - тот, кто с вертолета обстреливал здания верховного суда и МВД и захватывал военные казармы. Но других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было.

Ряд латиноамериканских стран выразил поддержку Венесуэле. Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель (Куба) осудили попытку покушения. К ним присоединились главы Никарагуа и Боливии. Последний подтвердил версию Мадуро о "руке Вашингтона".

"Мы категорически осуждаем новый акт агрессии и трусливое нападение на братского президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После провалившихся попыток свергнуть его демократическим, экономическим и военным путем империя и их лакеи покушаются на его жизнь", - заявил Эво Моралес.

В Госдепе США пока данные о произошедшем изучают, а в самой Венесуэле рассматривают несколько версий, в числе прочих - о связи покушения с предстоящей деноминацией валюты в стране; ее начнут в этом месяце. Для скорейшего спасения экономики от острого кризиса венесуэльский боливар привяжут к недавно созданной криптовалюте Петро. В том, что есть противники как таких мер, так и возрождения страны в целом, сомневаться не приходится.