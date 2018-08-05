Джемаля, Радченко и Расторгуева планируют похоронить 8 августа

Глава пресс-службы Союза журналистов России Ян Радзевич сообщил о возможной дате похорон убитых в Центрально-Африканской республике журналистов. По предварительным данным, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля могут проводить в последний путь в среду, 8 августа.

"Если все следственные действия будут закончены до этого момента. Нам нужно ждать подтверждения в ближайшие день-два", — сказал Радзевич.

Коллеги Орхана Джемаля попросили Союз журналистов содействия в организации поминок. Как заявил Радзевич в эфире телеканала "Россия 24", СЖР приложит все усилия, чтобы помочь друзьям и родным "помянуть и вспомнить погибших товарищей".

Глава пресс-службы СЖР отметил, что отныне "приоритетной задачей" для журналистов стала защита сотрудников СМИ в горячих точках. Этому послужит принятие соответствующего закона, сказал Радзевич.