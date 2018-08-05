C-4 и беспилотники: на Мадуро напали во время парада

В российском МИДе решительно осудили нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ведомстве подчеркнули: это была очевидная попытка дестабилизировать обстановку в стране. Атака произошла во время обращения политика к военным. Сам президент не пострадал, ранения получили несколько солдат. Власти Венесуэлы назвали произошедшее терактом.

Громкий хлопок — и спустя секунды торжественного построения как ни бывало. Солдаты разбегаются в разные стороны.

За минуту до произошедшего Николас Мадуро обращается к военным на параде в честь 81-й годовщины создания нацгвардии.

Выступление приходится прервать. Сдержанный взгляд в небо, там действительно есть что-то подозрительное, это поняли все.

Государственные СМИ сообщают подробности: на президента совершено покушение. Причем впервые в современной истории с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Нападение на нашего президента — это попытка подорвать конституционный строй Венесуэлы. Но я заверю организаторов: попытка покушения была неэффективна. Николас Мадуро, а также все правительство – вернулись к работе", — заявил министр информации Хорхе Родригес.

Ранения получили, по разным данным, от 7 до 10 нацгвардейцев. Сразу после хлопков Мадуро эвакуируют. Впрочем, вскоре он снова появляется перед журналистами и утверждает, что это правые силы устроили покушение. Нескольких подозреваемых уже задержали.

"У меня нет сомнений, что все данные указывают на крайних правых в Венесуэле, связанных с Колумбией, и к атаке причастен глава этой страны. Несколько подозреваемых были задержаны, с ними ведется работа, мы собираем данные, кое-что у нас уже есть. Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь, в США. По первым данным расследования=, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида", — заявил сам Мадуро.

Однако в Колумбии все обвинения отвергли. МИД страны выпустил заявление со словами о том, что у Каракаса уже вошло в привычку во всем обвинять Боготу. Кто стоит за терактом — пока вопрос. Ответственность взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты", они написали твит и о деталях атаки.

"Операция включала два беспилотника со взрывчаткой C-4, которые были направлены в сторону президентской ложи. Снайперам спецслужб удалось сбить летательные аппараты. Мы показали, что они (власть) уязвимы, да, сегодня мы потерпели неудачу, но это вопрос времени".

C-4 — взрывчатка на основе гексогена. Ее часто используют террористы и партизаны по всему миру. Вещество не имеет запаха и его легко перевозить контрабандой. Самым известным участником движения "Фланелевые солдаты" был мятежный офицер Оскар Перес. Тот, кто с вертолета обстреливал здания верховного суда и МВД, а также захватывал военные казармы. Но других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было. В российском МИДе решительно осудили атаку, кто бы за ней ни стоял:

"Очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики. Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем. Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта".

Ряд латиноамериканских стран также выразил поддержку Венесуэле. Среди них Куба — Рауль Кастро и Мигель Диас Каннель осудили попытку покушения. К ним присоединились главы Никарагуа и Боливии. Последний подтвердил версию Мадуро о руке Вашингтона.

"Мы категорически осуждаем новый акт агрессии и трусливое нападение на братского президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После провалившихся попыток свергнуть его демократическим, экономическим и военным путем империя и их лакеи покушаются на его жизнь", — написал твит президент Боливии Эво Моралес.

В госдепартаменте пока данные о произошедшем изучают. А в самой Венесуэле рассматривают несколько версий, в числе прочих о связи покушения с предстоящей деноминацией валюты в стране. Ее начнут в этом месяце. Для скорейшего спасения экономики от острого кризиса венесуэльский боливар привяжут к недавно созданной криптовалюте Петро. В том, что есть противники как таких мер, так и возрождения страны в целом, сомневаться не приходится.