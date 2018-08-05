Покушение на Мадуро: американцы заявили, что это не они

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News отверг обвинения в причастности США к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Я могу сказать однозначно, что причастности правительства США ко всему этому не было", — уверил Болтон.

Болтон сообщил, что сотрудники Государственного департамента все минувшие часы занимались безопасностью американцев в Венесуэле. Сотрудник администрации Трампа подтвердил, что им ничего не угрожает, пишет ТАСС.

Николаса Мадуро попытались убить с помощью двух снаряженных взрывчаткой беспилотников во время выступления в Каракасе. Охрана президента сбила оба БПЛА. Ранены семь гвардейцев. В Венесуэле отмечали 81-ю годовщину создания Национальной боливарианской гвардии.

Президент Венесуэлы обвинил в теракте колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса и оппозиционеров, проживающих в США.