11 журналистов задержали в Венесуэле после покушения на Мадуро

В Венесуэле власти задержали 11 журналистов после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Такие данные сообщил Национальный профсоюз работников венесуэльской печати на своей странице в Twitter.

Как уточняется, 11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких ограбили и избили. В числе задержанных – сотрудники венесуэльских, аргентинских и испанских изданий.

Ранее в воскресенье, 5 августа, глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержаны шестеро подозреваемых в попытке убийства президента страны.

Покушение на Николаса Мадуро с использованием дронов со взрывчаткой было совершено в момент выступления главы государства в Каракасе на церемонии в честь 81 годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены, сообщает ТАСС. Получили ранения семь сотрудников силовых структур. Президент и члены высшего руководства страны не пострадали.

Николас Мадуро в обращении к нации обвинил в причастности к произошедшему ультраправых Венесуэлы и Колумбии, а также президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Также Мадуро предположил, что некоторые люди, планировавшие убить его, проживают в Соединенных Штатах Америки.