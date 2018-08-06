Киев обвиняет РФ в блокировании украинских портов
Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы блокировать заход в украинские порты Мариуполя и Бердянска. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выступая на телеканале "112 Украина".
По его мнению, именно из-за этого порты испытывают определенные проблемы. Например, в Бердянск и Мариуполь корабли стали заходить на 10 процентов реже.
Омелян отмечает, что Украина несет прямые убытки в сотни миллионов гривен. А если посчитать убытки судовладельцев, вынужденных "из-за действий российской стороны" простаивать перед заходом в Азовское море или перед проходом Керченского пролива, эти убытки в разы выше.
По мнению министра, Россия предпринимает такие действия для дестабилизации ситуации в стране. Омелян подчеркнул, что Украина рассчитывает на помощь союзников по "коалиции против Российской Федерации" по этому вопросу.
"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против черноморских портов России", — цитирует слова украинского министра РИА Новости.
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