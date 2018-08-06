В Москве назвали призеров конкурса Стенина 2018 года

В Москве объявили лауреатов международного фотоконкурса имени Андрея Стенина. Журналист агентства "Россия сегодня" погиб в Донбассе ровно четыре года назад.

В 2018 году в конкурсе участвовали почти 6 тысяч снимков из 77 стран мира. Победителей выбирали с помощью интернет-голосования, которое длилось больше месяца, сообщает телеканал "Россия 24". Лучших определили в нескольких номинациях. Среди них фотографы из Италии, Ирака, Ирана, Израиля и наша соотечественница. Обладателями первых премий в номинации "Моя планета" стали белорусский фотограф Сергей Гапон за снимок "Клюквенное сердце" о сборе болотной ягоды и россиянка Алена Кочеткова с фотосессией о своей борьбе с раком.

В номинации "Главные новости" победили фотограф из ЮАР Джастин Салливан и его испанский коллега Луис Тато. Призеры получат дипломы и награды конкурса, а осенью в российской столице откроется выставка работ лауреатов.

Джастин Салливан победил в номинации "Главные новости" с фото "Противостояние", на которой полицейский держит под прицелом трех прячущихся под столом браконьеров. Луис Тато из Испании победил с фотосерией "Беспорядки в Кении после выборов".

В номинации "Моя планета" первого места удостоились сделанный с дрона на сборе болотной ягоды снимок "Клюквенное сердце" Сергея Гапона из Белоруссии и фотографическая серия "Как я болела" россиянки Алёны Кочетковой. Это ее документальный отчет о своей драматичной борьбе с раком.

Первого места в номинации "Спорт" удостоены Тайсир Махди из Ирака за фото "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой, и итальянец Андреа Алаи за фотосерию "Ультрас" о тифози команды "Альбенга Кальчо" из маленького лигурийского городка.

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" победа присуждена сделанному на Ямале Одедом Вагенштейном (Израиль) одиночному снимку маленького ненецкого кочевника "Цветочек" и фотосерии Шивы Хадеми (Иран) "Близнецы".