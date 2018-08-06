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6 августа 201817:57

Артуро Видаль представлен в качестве игрока "Барселоны"

EPA

Чилийский полузащитник Артуро Видаль был официально представлен в качестве игрока "Барселоны". Контракт 31-летнего футболиста с чемпионами Испании рассчитан на три года.

"Барселона" заплатила "Баварии" за Видаля 19 миллионов евро. При этом "сине-гранатовые" обозначили сумму отступных за чилийца – 300 миллионов евро. Артуро Видаль стал четвертым игроком, пополнившим ряды "Барселоны" нынешним летом. Раньше футболистами "Барсы" стали бразильский полузащитник Артуро из "Гремио", французский защитник Клеман Ленгле из "Севильи" и выступавший ранее за "Бордо" бразильский нападающий Малком.

Артуро Видаль перебрался в Европу из чилийского "Коло-Коло" в 2007. С 2007 по 2011 чилиец играл за немецкий "Байер". С 2011 по 2015 Артуро играл за итальянский "Ювентус", а с 2015 был игроком "Баварии". Видаль четыре раза выигрывал чемпионат Италии и трижды становился чемпионом Германии.

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