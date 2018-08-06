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Три сестры зарезали родного отца 1 час назад

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6 августа 201820:48 Андрей Ивлев

Жертвы насилия или хладнокровные убийцы: новые подробности в деле трех сестер

Дело троих сестер, признавшихся в жестоком убийстве отца, передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Мать девочек заявила, что будет бороться за их освобождение и в ближайшее время намерена навестить дочерей в СИЗО.

Женский изолятор №6 на юго-востоке Москвы. Именно здесь сейчас содержатся сестры Хачатурян, подозреваемые в жестоком убийстве своего отца. Девушек разместили в разных камерах. Две находятся в одиночных помещениях, одна — с сокамерницей. Сейчас фигурантки дела на карантине, особый режим предполагает пристальное наблюдение за ними круглые сутки.

Сестер уже навестили правозащитники. Подозреваемые содержатся в просторных камерах, на быт не жалуются. Все необходимое у них есть. У младшей даже холодильник и телевизор. Единственное, чего не хватает девушкам, сменной одежды. Еще они сильно переживают из-за того, что не вместе.

"Девчонки заплаканные были. Одна из них сказала: мы всю жизнь вместе были, а сейчас нас разделили. Переживают друг за друга, переживают за маму", — рассказывает Иван Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

В изолятор трех сестер отправили по решению суда. Девушкам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По словам следователей, доказательств достаточно. Фото, сделанные вскоре после преступления: Ангелина, Мария и Кристина сидят на полу у лифта. Именно там и нашли тело убитого Михаила Хачатуряна. Одна из основных версий — на убийство девушки решились, устав от жестокости со стороны отца.

Эта жуткая история с каждым разом обрастает все новыми деталями и подробностями. Следователи уверены: прояснить ситуацию помогут результаты многочисленных экспертиз. Мать обвиняемых Аурелия Дундук уверяет, что сама не раз страдала от мужа-тирана. Три года назад женщина ушла из семьи. Видеться с детьми, как говорит, ей было запрещено. В ближайшее время она планирует навестить дочерей в изоляторе.

Семья Хачатурян не состояла на учете в органах опеки, однако младшие сестры Ангелина и Мария часто пропускали занятия в школе. В классе были среди отстающих.

"Когда классный руководитель, социальный педагог общались с родителями или с девочками, нам сообщали, что девочки болеют, или нам сообщали, что болеет папа, и он просит девочек помочь им в этой ситуации", — объясняет Сергей Корышев, директор ГБОУ г. Москвы "Школа № 1370".

Педагоги заявляют, что не раз жаловались на проблемы в семье Хачатурян в органы опеки и в комиссию по делам несовершеннолетних. Работу органов опеки сейчас проверяет прокуратура. Ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Только семь раз посещали девочки школу. Это, конечно, недопустимо! Это нарушение их права, и школа не должна была опускать руки. Нужно было доводить дело до конца. Соответствующие органы системы профилактики должны были услышать эти сигналы и за ними увидеть другие сигналы, в чем же все-таки причина — простая безалаберность родителей или может быть насильственные действия", — сообщила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка.

В изоляторе сестры, по словам представителей Общественной наблюдательной комиссии, читают книги. Администрация СИЗО разрешила им закончить школу. Девушки очень хотели учиться. Вопрос, кто они — жертвы насилия или хладнокровные убийцы — сейчас главный в уголовном деле. Ответ на него следователи рассчитывают получить уже в ближайшее время.

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