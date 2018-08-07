СМИ вбросили сообщение об обнаружении сектантами пилота пропавшего "Боинга"

Прошло больше четырех лет с тех пор, как загадочно пропал "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек.

До сих пор доподлинно неизвестно, что именно случилось с лайнером, который в какой-то момент пропал с радаров. При этом пилоты рейса MH370 не подвали сигналов о неполадках на борту и не сообщали о других проблемах или смене курса.

В мае авиаконструктор пилот Саймон Харди в интервью западной прессе сказал, что, вероятно, лайнер намеренно угнал и затем уничтожил командир воздушного судна Захария Ахмад Шах.

Такая версия появлялась практически сразу после того, как пропал "Боинг". Однако сын пилота еще тогда заявил прессе: он не верит, что его отец угнал самолет.

Накануне издание World news daily report опубликовало "сенсацию": на Тайване местные сектанты нашли у реки Таншу мужчину, страдающего амнезией. Его доставили в больницу в Тайбэе, а там якобы по отпечаткам пальцев установили, что это пилот пропавшего "Боинга".

Ряд СМИ затем также опубликовал эту информацию, приняв ее за подлинную. Однако World news daily report известно как издание, которое специализируется на вбросах и "сенсациях" по темам, которые будоражат общество.