Синхронистка Светлана Колесниченко снова стала чемпионкой Европы

В шотландском Глазго продолжается объединенный летний чемпионат Европы. Россиянка Светлана Колесниченко стала чемпионкой в синхронном плавании — в произвольной сольной программе.

Судьи оценили выступление Светланы в 94,9333 балла, что принесло ей четвертую золотую медаль турнира в Глазго. На втором месте итальянка Линда Черрути (92,5000). Бронзовая награда у украинки Елизавета Яхно (92,1333).

Российские синхронистки завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы по водным видам спорта, который входит в программу объединенного первенства континента по летним видам спорта. Всего на счету сборной России 35 наград — 18 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых.