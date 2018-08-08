В Германии из-за большого пожара на станции пострадали 40 человек

В Германии удалось потушить сильный пожар на железнодорожной станции в городе Зигбург. 40 человек серьезно пострадали, 10 находятся в критическом состоянии. В регионе сейчас 39 градусов и засуха.

Местные власти говорят, что из-за искр от проезжавшего поезда вспыхнули кусты у насыпи. Огонь перекинулся на ближайшие дома, в некоторых взорвались газовые баллоны. Эвакуировано около 500 человек.

Участок железной дороги перекрыт; движение пустят только утром, сообщает телеканал "Россия 24".