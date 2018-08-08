Пушков призвал Таллин следить за своими "защитниками" из НАТО

Сенатор Алексей Пушков призвал Эстонию больше следить за своими натовскими "защитниками". Данный комментарий Пушков дал в своем Twitter относительно ошибочного пуска ракеты в небе над Эстонией. Его произвел испанский истребитель, передает РИА Новости.

Если в Эстонии взорвется ракета, ошибочно выпущенная с военного самолета, в Таллине должны догадаться, откуда она прилетела, считает Пушков. Он посоветовал эстонцам в связи с этим следить за самолетами НАТО, "защищающими" страну, а не за российскими ВВС.

Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что в небе над Эстонией испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Все произошло в 15:44 по местному времени. В это время в воздухе находилось несколько пассажирских самолетов. Также сообщается, что у ракеты не сработал режим самоуничтожения и она, скорее всего, упала на землю в 40 километрах к северу от Тарту. Военные прочесывают местность. Длина ракеты почти 4 метра. В боеголовке — около 20 килограммов взрывчатки. После инцидента испанские пилоты были временно отстранены от полетов над Балтикой.