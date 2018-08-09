70 ракет было запущено по Израилю из сектора Газа, 11 удалось перехватить

С вечера среды, 8 августа, палестинские радикалы выпустили из сектора Газа 70 ракет по Израилю, 11 из них перехватила система ПВО "Железный купол". Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы израильской армии в коммюнике, распространенном 9 августа.

Как уточняется, с вечера 8 августа были засечены 70 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО "Железный купол" перехватила 11 ракет, большая часть остальных упала в незаселенной местности, передает ТАСС.

8 августа Израиль в ответ на ракетные обстрелы атаковал 12 объектов боевиков в секторе Газа (в том числе завод, производивший бетонные блоки для тоннелей, фабрику по производству частей для ракет, шахту подводного тоннеля для атак с моря на побережье и военный комплекс логистики и связи движения ХАМАС).

До этого четыре ракеты из запущенных по Израилю за вечер 8 августа разорвались на территории города Сдерот, граничащего с палестинским анклавом. Ранения получили двое местных жителей.