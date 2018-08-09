В Газе ЦАХАЛ атаковал 140 объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля атаковала более 140 объектов боевиков в секторе Газа.

В результате погибли три человека: 30-летний житель анклава, а также беременная 23-летняя женщина и ее полуторагодовалая дочь. Супруг беременной женщины был ранен, всего ранения получили шесть человек.

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 150 ракет и снарядов, 25 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол", большая часть остальных упала в незаселенной местности. В результате обстрелов были ранены 7 граждан Израиля, передает ТАСС.

Как сообщил официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус, удары были нанесены по трем тренировочным лагерям боевиков, штабам ХАМАС, складам с оружием.

По его словам, нынешний раунд обмена ударами пока не завершен. Он подчеркнул, что израильская армия готова к любому развитию событий. Военные развернули дополнительные силы на границе и продолжают наращивать свое присутствие.