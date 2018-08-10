Убийство журналистов в ЦАР: обнаружены личные вещи одной из жертв расстрела

В Центральноафриканской республике обнаружили мобильный телефон, ноутбук и флешку одного из убитых российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Сейчас готовится запрос к местному оператору связи — с просьбой предоставить детализацию звонков и сообщений. Захарова также рассказала о показаниях, которые дал выживший водитель, сообщает телеканал "Россия 24".

Неизвестные напали на автомобиль российских журналистов в ночь на 31 июля. Были убиты — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали в Центральноафриканской республике документальный фильм.