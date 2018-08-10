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Дело Константина Ярошенко 8 минут назад

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10 августа 201806:17

Летчику Ярошенко разрешили свидание с семьей впервые за семь лет

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает тюремный срок в США, встретится с семьей уже в конце этого месяца. Супруга пилота рассказала в интервью "Известиям", что 20 августа она вместе с дочерью прилетит в Нью-Йорк и останется там до середины сентября. Родные Ярошенко смогут посещать его четыре раза в неделю. Продолжительность каждого свидания — два часа. При этом семья летчика не видела его около семи лет, отмечает телеканал "Россия 24".

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