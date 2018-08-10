"Спартак" представил новичка команды Романа Еременко
Московский "Спартак" официально объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Финляндии Романом Еременко. 10 августа генеральный директор клуба Сергей Родионов и главный тренер команды Массимо Каррера вручили футболисту майку с номером 26.
Напомним, что ранее Еременко выступал за московский ЦСКА, однако был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил. Срок его дисквалификации истекает в октябре 2018 года.
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера: «Добро пожаловать в спартаковскую семью, Роман!»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 августа 2018 г.
Официально! Наш клуб достиг договоренности о подписании трудового договора с Романом Ерёменко. 🔴⚪️
🔥🔥🔥 Эксклюзив 👉🏻 https://t.co/NYRkLvY4Oq#Спартак #РоманЕрёменко #Spartak pic.twitter.com/gU3aeuGo0X
За сборную Финляндии Еременко провел 73 матча. Условия соглашения игрока с клубом пока не разглашаются.
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