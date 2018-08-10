"Спартак" представил новичка команды Романа Еременко

Московский "Спартак" официально объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Финляндии Романом Еременко. 10 августа генеральный директор клуба Сергей Родионов и главный тренер команды Массимо Каррера вручили футболисту майку с номером 26.

Напомним, что ранее Еременко выступал за московский ЦСКА, однако был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил. Срок его дисквалификации истекает в октябре 2018 года.

За сборную Финляндии Еременко провел 73 матча. Условия соглашения игрока с клубом пока не разглашаются.