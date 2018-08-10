УЕФА возбудил дело в отношении австрийского "Штурма"

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение открыть дело в отношении австрийского футбольного клуба "Штурм" из-за хулиганских действий болельщиков "черно-белых" во время домашнего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против кипрского АЕК. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, что за 13 минут до окончания встречи боковой судья получил серьезную травму головы после брошенного с трибун стеклянного бокала. Встреча была остановлена, а пострадавшего доставили в местную больницу.

Главный арбитр матча принял решение доиграть матч, который завершился поражением "Штурма" со счетом 0:2.