Евросоюз не признаёт, что покушение на Мадуро произошло

Правительство Венесуэлы осудило Европейский союз за отказ признавать реальность покушения на президента Николаса Мадуро.

Как говорится в заявлении МИД Венесуэлы, ЕС продолжает находиться в ловушке своей иррациональной и колониальной риторики, не признавая террористических актов против руководства республики, передает РИА Новости.

Попытка убить президента с использованием беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой, была предпринята во время его выступления в Каракасе 4 августа. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Интересно, что сразу же после первых сообщений о попытке покушения свою версию инцидента начало распространять агентство "Ассошиэйтед пресс", ссылаясь на местных пожарных, мол, никакого покушения не было, а произошел только взрыв бытового баллона с газом в располагавшемся неподалеку доме.

Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Один из беспилотников, как утверждают в Венесуэле, был приведен в действие с территории США, однако Госдеп заявил, что к покушению на жизнь Николаса Мадуро Соединенные Штаты не имеют никакого отношения, призвав заодно освободить политических заключенных.