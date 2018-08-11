Летчик Ярошенко жалуется на плохие условия содержания

Россиянин Константин Ярошенко, который отбывает двадцатилетний тюремный срок в США, сообщил о плохих условиях содержания. Также, по словам летчика, в предыдущем месте заключения уровень медицинской помощи был лучше.

Пилот до недавнего времени находился в тюрьме Форт-Дикс штата Нью-Джерси, причем на протяжении месяца — в карцере. Этим летом россиянина сначала перевели в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем — в тюрьму в Данбери, штат Коннектикут. Она рассчитана почти на полторы тысячи человек, передает телеканал "Россия 24". Адвокат рассказывает, что его подзащитный жалуется, в частности, на санитарные условия: в тюрьме не хватает душевых и туалетов.

Вместе с тем для летчика есть и хорошие новости. Ранее сообщалось, что российские дипломаты смогли добиться разрешения получить американскую визу для его жены и дочери. Ярошенко сможет увидеться с родными после восьми лет разлуки.