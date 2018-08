Трамп раскритиковал "клоунов и неудачников"

В субботу президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter Федеральное бюро расследований в лице бывшего директора Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и еще двух агентов. Трамп назвал указанных лиц "клоунами и неудачниками".

.....Will the FBI ever recover it’s once stellar reputation, so badly damaged by Comey, McCabe, Peter S and his lover, the lovely Lisa Page, and other top officials now dismissed or fired? So many of the great men and women of the FBI have been hurt by these clowns and losers!