Трамп раскритиковал "клоунов и неудачников"

В субботу президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter Федеральное бюро расследований в лице бывшего директора Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и еще двух агентов. Трамп назвал указанных лиц "клоунами и неудачниками".

.....Will the FBI ever recover it’s once stellar reputation, so badly damaged by Comey, McCabe, Peter S and his lover, the lovely Lisa Page, and other top officials now dismissed or fired? So many of the great men and women of the FBI have been hurt by these clowns and losers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2018 г.

Трамп уверен, что ФБР прячет информацию, которую Маккейб передавал правозащитникам из Judicial Watch. Президент США задается вопросом — "восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию", если жена Маккейба получала приличные деньги от людей Хиллари Клинтон пред выборами.

Как выяснила прокуратура, Маккейб четыре раза обманывал следователей и экс-директора ФБР Джеймса Коми. За дачу ложных показаний под присягой ему грозит пять лет тюрьмы.

Что касается сотрудника ФБР Питера Стржока, то в письмах своей любовнице, юристу ФБР Лизе Пейдж, он обещал помешать избранию Трампа президентом.