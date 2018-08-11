Антиправительственная акция в Бухаресте проходит спокойно

В столице Румынии Бухаресте в субботу вечером люди вновь собрались на антиправительственный митинг. Как сообщает телеканал "Россия 24", на главную площадь города, площадь Виктории пришли порядка 5 тысяч человек. Движение транспорта перекрыто.

На официальной странице акции в Facebook сообщается, что протестующие планируют также сидячую забастовку, в том случае если митинг вновь будут разгонять жандармы. Однако пока атмосфера на площади спокойная.

Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Среди участников акции находится лидер главной оппозиционной партии Румынии — Национал-либеральной партии Виктор Орбан.

Антиправительственные протесты проходят сейчас и в других крупных городах Румынии: Сибиу, Клуже-Напоке, Тимишоаре, Яссах, Брашове, Бая-Маре.

В ходе столкновений на антиправительственной акции протеста в пятницу пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.