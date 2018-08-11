На подлете к авиабазе "Хмеймим" сбит беспилотник боевиков

Российские военные в Сирии сбили неподалеку от авиабазы Хмеймим беспилотник, запущенный из районов, которые находятся под контролем боевиков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в этой стране генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, беспилотник был сбит в субботу, 11 августа, в темное время суток. Средства контроля воздушного пространства российской авиабазы засекли аппарат "в ударном снаряжении". Как уточнил Цыганков, беспилотник был запущен из Идлибской зоны деэскалации.

Аппарат был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами, сообщил генерал. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет, авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме, передает ТАСС.

Накануне были уничтожены два беспилотника, запущенные в направлении авиабазы Хмеймим. Сообщивший об этом Цыганков подчеркнул, что зенитчики уничтожили беспилотные летающие объекты на безопасном от базы расстоянии.