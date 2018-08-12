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Покушение на президента Венесуэлы 1 час назад

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12 августа 201804:52

В Венесуэле будет создана спецслужба для борьбы с террористами из Колумбии

фото: Global Look Press

11 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о создании специальной службы для борьбы с терроризмом, который якобы продвигает соседнюю Колумбию по отношению к его стране.

Ранее власти Венесуэлы обвинили бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в причастности к организации покушения на Мадуро 4 августа текущего года, напоминает РИА Новости.

Как рассказал Мадуро в эфире государственного телевидения, он попросил у министерства обороны рекомендации для создания новой части службы безопасности, чтобы защититься от колумбийского терроризма.

4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, на которой находился Мадуро, направились несколько дронов со взрывчаткой. При покушении на президента были ранены семеро гвардейцев, сам Мадуро не пострадал. Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Сантоса. Министерство иностранных дел Колумбии отвергает причастность к инциденту.

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