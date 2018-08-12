Погибший и пострадавшие: опубликованы кадры протараненных киосков в Новосибирске

В сети размещены видео с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ранним утром в воскресенье, 12 августа, на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска.

Как сообщалось ранее, 23-летний водитель автомобиля Mercedes по неустановленной пока причине не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в киоски около автобусной остановки.

В результате инцидента один мужчина скончался от полученных травм, еще три человека – предполагаемый виновник аварии, его пассажир и продавец, находившийся в одном из разрушенных киосков, госпитализированы.