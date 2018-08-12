Еще один вертолет присоединился к тушению пожара под Ялтой

Природный пожар в горах Ялты между Ялтинским и Крымским заповедниками тушат вертолеты МЧС. К операции приступил третий вертолет, из Москвы на помощь вылетел самолет Ил-76.

Очаг возгорания находится в урочище Уч-Кош. Площадь пожара – 80 гектаров. К тушению привлечены 400 человек, к концу дня пожар должны локализовать.

В городской администрации сообщили, что воздух в Ялте в норме, передает ТАСС.