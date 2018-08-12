Названы имя заказчика и причина убийства Влада Листьева

Телеведущий Дмитрий Захаров в интервью программе "Встретились – поговорили" портала mixtv рассказал свою версию причин убийства Владислава Листьева. 38-летний Генеральный директор ОРТ был застрелен неизвестными 1 марта 1995 года в подъезде его дома на Новокузнецкой. Прошло 23 года, но громкое дело осталось нераскрытым.

Захаров убежден, что Листьева заказал олигарх Борис Березовский, а в основе преступления — большие деньги. Годовой бюджет канала в те годы, напомнил Захаров, доходил до четверти миллиарда долларов. Основную прибыль приносил показ рекламы, часть доходов хотели прибрать к рукам телевизионные посредники.

Из-за объявленного ОРТ моратория на рекламу Березовский лишался весомого процента, рассказал Захаров. Листьеву неизвестные угрожали расправой, требуя отменить мораторий, но он не мог этого сделать. "Характеризовать Листьева, как предпринимателя — это просто смешно. Он был бабник, любитель выпить и раздолбай. Его поставили зицпредседателем", — сказал Захаров.

Основной ошибкой Листьева, убежден Захаров, была уверенность в собственной неприкасаемости, отказ обратиться в ФСБ и прокуратуру за защитой. Причастность Бориса Березовского была очевидна всем, подытожил Захаров, но, коль скоро олигарх был другом дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко, ему удалось избежать ответственности.