National Interest: США готовятся к войне с Россией в Северной Атлантике

США готовятся к противостоянию с Россией в Северной Атлантике, утверждает журнал National Interest. По мнению обозревателя издания, об этом свидетельствуют сразу несколько заявление высокопоставленных американских военных.

Так, главком ВМФ США адмирал Джон Ричардсон заявил в одном из интервью, что в Северной Атлантике слишком много российских подводных лодок, и их активность значительно возросла за последние 25 лет. Со своей стороны вице-адмирал Чарльз Ричард, который 3 августа был назначен главкомом подводного флота США, призвал "приготовиться к бою", пояснив, что это его приказ. По его словам, американский народ "ждет и требует победы" и обещал, что военные не подведут.

В этой связи National Interest напоминает, что в Национальной стратегии безопасности США на 2018 год вопросы противостояния с РФ и КНР обозначены как более важные, чем борьба с терроризмом.

Кроме того, командование военно-морских сил США в мае заявило о воссоздании второго флота ВМС страны, основной зоной деятельности которого станет восточное побережье США и Северная Атлантика, а главной задачей является противостояние "территориальным притязаниям Москвы" в отношении союзников Вашингтона.