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Обмен санкциями 16 минут назад
МИД РФ: санкции по делу Скрипалей нанесут ущерб авторитету ОЗХО
Планы США по введению новых санкций в отношении России по делу Скрипалей представляют угрозу целостности Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) и наносят ущерб авторитету Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что США снова продемонстрировали пренебрежительное отношение к международно-правовой системе и стремление использовать имеющиеся многосторонние механизмы в области контроля над вооружениями для продвижения собственной политической повестки дня.
В МИД РФ напомнили, что США инкриминируют России "применение химоружия" в деле Скрипалей, однако до сих пор никто не смог предоставить каких-либо доказательств этому. При этом британская сторона, несмотря на неоднократные обращения, отказывается от взаимодействия в расследовании инцидента в Солсбери 4 марта.
Как отметили на Смоленской площади, Госдепартамент ставит под сомнение полную ликвидацию российского арсенала химических вооружений, игнорируя тот факт, что завершенная в прошлом году российская программа по уничтожению химоружия реализовывалась под строгим международным контролем в полном соответствии с КЗХО.
В действиях Вашингтона Москва видит свежее подтверждение тому, что "американцы целенаправленно проводят курс на размывание международной разоруженческо-нераспространенческой архитектуры", — отметили в МИД РФ.
В МИД РФ обратили внимание, что в числе других наглядных примеров деструктивного поведения Вашингтона — внезапный односторонний отказ от присоединения к подготовленному в 2001 году юридически обязывающему протоколу об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
В том числе — официальный отказ от ратификации в контексте Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при одновременном стремлении подчинить своим интересам созданную в его рамках Международную систему мониторинга, блокирование работы по выработке юридически обязывающих договоренностей по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, что является нарушением резолюции СБ ООН 2231, одобрившей СВПД".
РФ не раз на деле подтверждала, что "самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств".
Госдепартамент ранее сообщил, что с 22 августа власти США вводят новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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