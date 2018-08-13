Фестиваль "Времена и эпохи": гостей ждут неожиданные открытия

В Москве заработала настоящая машина времени: на столичных улицах теперь можно встретить гусара, испанского короля из династии Габсбургов и солдата армии Наполеона. Путешествовать сквозь века можно с историческим фестивалем "Времена и эпохи". Какие маршруты ведут в прошлое?

В эти дни в Москве словно изобрели машину времени: представители разных эпох спокойно разгуливают по столичным улицам и удивляют москвичей. На Петровском бульваре можно было увидеть мамонта или жилище людей каменного века. Любой желающий мог вооружиться топором из камня и поучаствовать в постройке древней лодки.

— Ну, не сильно удобное орудие, скажу вам.

— Да, но другого не было.

Или при помощи рычага и специальных катков передвинуть огромный камень — его наши предки использовали для строительства.

Даже в каменном веке люди уже занимались музыкой. Инструменты делали из костей животных — например, флейту. Больше всего их было найдено на территории Европы. Неподалеку — деревянный ксилофон из полого куска дерева. Можно сыграть на нем свою партию или подыграть на барабане.

Тверской бульвар погрузился в эпоху войны 1812 года: здесь с точностью до деталей восстановили лагерь наполеоновских войск. В перерыве между сражениями солдатам и офицерам был положен отдых. Была даже своя цирюльня. Все наряды можно примерить и сфотографироваться.

— Это была офицерская палатка, она включала несколько отделений. Там спал офицер — он один должен был всю палатку занимать. А это был весь его гардероб.

Чуть дальше расположился лагерь русских войск. Гусары решили детально разобрать, как проходила дуэль Пушкина.

Ну и, конечно, кто как не гусары дадут урок по сабражу — лихому открыванию шампанского саблей.

А это уже усадьба "Царицыно": буквально через несколько минут здесь стартует бал по случаю окончания войны за испанское наследство. На лицах участников заметно волнение. Кажется, что ты и правда перенесся в XVIII век.

После появления короля — герцога Анжуйского — перешли к танцам. Менуэты и полонезы звучали до позднего вечера. Более 60 реконструкторов из России, Испании Великобритании, Норвегии и Польши целый год шили костюмы и готовились к балу.

"Это тот самый наряд, который Петр Первый заставил носить наших русских женщин вместо сарафанов, душегреев и всего остального — по французской моде, с укладкой, с локоном, выпущенным на плечо", — говорит историк костюма Марьяна Скуратовская.

Фестиваль "Времена и эпохи" будет проходить в Москве до 22 августа. Более 20 исторических периодов, в которые можно погрузиться на 30 городских площадках, ждут своих зрителей каждый день с 11 утра до девяти вечера.