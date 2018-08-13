Суд отпустил на свободу водителя автобуса, сбившего пешеходов в Мытищах

Альберт Гетоков остался на свободе. 29-летнего водителя автобуса, который сбил при подъезде к остановке в Мытищах троих пешеходов, отказался арестовать Мытищинский городской суд Московской области.

Водитель автобуса подозревается в совершении преступления по статье 264.1 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), сообщает ТАСС.

По версии следствия, водитель нарушил правила дорожного движения. 9 августа, управляя автобусом, он наехал на людей, переходивших по пешеходному переходу у остановки Шараповский проезд в Мытищах. Трое пострадавших, в том числе 17-летняя девушка, с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

Гетоков заявил, что не смог вовремя остановиться, так как у автобуса не сработали тормоза. В день наезда он делал заявку на неисправность автобуса. После проверки в боксе его заверили, что автобус исправен.