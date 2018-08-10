В Мытищах автобус наехал на пешеходов: почему отказали тормоза?
Следственный комитет возбудил уголовное дело после страшной аварии в Мытищах, где накануне вечером автобус сбил пешеходов на зебре. Среди троих пострадавших двое детей, сейчас они находятся в реанимации. Водитель задержан. Самой вероятной причиной аварии называют отказ тормозов.
Страшное ДТП произошло на автостанции Мытищи прямо на пешеходном переходе. Здесь всегда оживленное движение, много автобусов, пешеходов, поэтому на этом месте специально нанесли разметку и поставили предупреждающие знаки.
Момент наезда автобуса на пешеходов зафиксировала камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как люди спокойно шли по зебре. Вдруг желтый автобус, не сбавляя скорости, врезался в пешеходов. Пострадали три человека, в том числе двое детей.
Машина протаранила впереди стоящий автобус и пролетела еще около десяти метров. Двух пострадавших госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу. Сейчас они в реанимации, получают всю необходимую медпомощь.
— Остановился только метров через десять — врезался в предыдущий автобус. Трое на асфальте лежали.
Самый главный вопрос — почему произошла эта страшная авария? По словам водителя, двигатель заглох, отказали тормоза и рулевое управление. Машина, по сути, стала неуправляемой. Водитель утверждает, что неоднократно предупреждал механиков о неисправности.
— Механик осмотрел машину, вас выпустили на линию?
— Да.
— То есть, тормоза у вас отказали внезапно?
— Да. Днем заехал еще раз. Механику позвонил я днем, сказал: машина глушится. Он приехал, оттащил меня на буксире в гараж, осмотрел и сказал: можешь нормально работать ехать. Я вышел работать дальше.
Желтые автобусы на маршруте 27 принадлежат частному перевозчику — компании "Трансинвест". Как утверждают многие пассажиры, которые пользуются их услугами, автобусы находятся в плохом техническом состоянии, постоянно ломаются и, видимо, ремонтируются на скорую руку.
— Есть нормальные автобусы, желтого цвета — в плохом состоянии.
Водитель автобуса задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
"В отношении водителя автобуса, совершившего наезд на пешеходов, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.
Но вопросы, видимо, возникнут и к руководству компании "Трансинвест", которая отвечает за техническое состояние автобусов.
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