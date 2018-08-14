"Натали Турс" мог отомстить рассерженный сотрудник туркомпании

Утром 14 августа на сайте одного из крупнейших туроператоров России "Натали Турс" появилось сообщение о приостановлении операционной деятельности.

Однако позже президент компании Владимир Воробьев сказал, что эта информация не соответствует действительности, и вскоре на сайте появилась обновленная информация о том, что с 4 июля по 30 октября включительно аннулируются все приобретенные ранее туры.

Впрочем, об этом было известно и ранее.

Воробьев сказал, что компания продолжает поиск инвестора и надеется возобновить продажу туров с 1 октября, а появившееся на сайте "ошибочное" объявление объяснил "человеческим фактором".

Эксперты туристического рынка предполагают, что на самом деле так отомстить руководству мог кто-то из сотрудников, имеющих доступ к сайту, например, из-за невыплаченной зарплаты.

Одна из версий – это были действия администратора сайта, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России. "На рынке уже были случаи, когда администратор блокировал сайт компании, требуя выплатить ему зарплату", — сказал один из собеседников "Вестника АТОР".

Ранее сообщалось, что общее число пострадавших туристов может достигать 30 тысяч, страховка же все выплаты клиентам не покроет.