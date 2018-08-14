Сорванный отпуск. "Натали Турс" должна клиентам до миллиарда рублей
Противоречивая информация приходила сегодня о судьбе туроператора "Натали Турс". Утром на сайте компании, которая задолжала клиентам сотни миллионов рублей, появилась запись о полной приостановке деятельности. Позже в компании опровергли эту информацию, и запись исчезла. Ростуризм уже направил просьбу туроператору разъяснить происходящее. Ответа с нетерпением ждут и десятки тысяч туристов, которые в разгар сезона остались без отпуска.
На сайт "Натали Турс" Светлана Николаевна заходит едва ли не каждый день: путевка на двоих в Барселону за 200 тысяч рублей пропала. Утром привычная картинка на экране монитора изменилась: туроператор объявил о полной приостановке работы.
"Нам из Испании пришло письмо, что не могут принять, отель не оплачен. В "Натали Турс" нас не пустили, там охрана. В итоге мы дома, бегаем по инстанциям," — рассказывает Светлана.
"Это издевательство. Прошли все сроки для подачи претензий, а туроператор ничего не делает," — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Испорчены отпуска более чем тридцати тысяч россиян, а также граждан Казахстана и Белоруссии. Проблемы у клиентов "Натали Турс" начались в конце июня, тогда компания отменила чартеры в Европу. А 4 июля туроператор объявил о приостановке продаж до 30 сентября. И до сегодняшнего утра нет никакой новой информации.
Объяви "Натали Турс" себя банкротом, и клиенты могли бы обратиться в страховые компании за компенсацией. Оператор обеспечил покрытие 156 миллионов рублей. Но долги компании, по разным оценкам, от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей. И даже если клиенты получат страховые выплаты, то суммы будут мизерными.
"Чтобы получить компенсации и страховые выплаты, для этого нужно, чтобы туроператор объявил о прекращении своей деятельности. Этого не происходит. Соответственно, страхового случая нет, и туристы не вправе рассчитывать в такой ситуации на получении страховых выплат. Только через суд," — поясняет начальник правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамия.
После полудня руководство "Натали Турс" как будто взяло свои слова обратно: на сайте снова обещание начать работу 1 октября. Прежнее объявление, оказывается, было опубликовано по просьбам трудящихся, и чтобы не раздражать туристов. Только туристы, заплатив за путевки, остаются без отпусков и без ясных перспектив вернуть хоть какие-то деньги. Прокуратура тем временем намерена добиваться возбуждения уголовного дела.
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