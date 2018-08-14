14 августа 201820:58
Месси приостановил выступления за сборную Аргентины
Лионель Месси принял решение приостановить выступления за сборную Аргентины. Капитан взял паузу до конца года.
После неудачного для аргентинцев чемпионата мира капитан южноамериканцев принял решение на время оставить национальную команду. При этом Месси не объявлял о завершении карьеры в сборной Аргентины. В сентябре аргентинцев ждут встречи со сборными Гватемалы и Колумбии.
О решении Месси приостановить выступления за сборную сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо. "Месси не сыграет за сборную Аргентины в этом году. Он не завершал международную карьеру, но пока не будет вызываться в сборную. Позже мы узнаем, когда он вернется", — приводит слова Кастильо "Спорт-Экспресс".
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