Симпатия Зидана и "Манчестер Юнайтед" взаимна

Французский специалист, экс-главный тренер мадридского футбольного клуба "Реаа" Зинедин Зидан хочет возглавить английский "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что "МЮ" заинтересован в приглашении Зидана из-за неудовлетворительного выступления команды в предсезонных матчах.

Как сообщает ТАСС, француз может сменить на посту португальца Жозе Моуринью, который на протяжении прошлого сезона не раз критиковал селекционную работу манкунианцев и требовал покупки новых игроков. 46-летний Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию.