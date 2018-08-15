Песков: Путин будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии

По пути в Берлин Владимир Путин заедет на свадьбу к премьер-министру Австрии Карин Кнайсль, которая состоится 18 августа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, ранее помощник главы государства Юрий Ушаков уточнил, что Владимир Путин получил приглашение на бракосочетание во время визита в Вену, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, что 18 августа Владимир Путин должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основными темами разговора станут урегулирование ситуации в Сирии и на Украине, а также строительство трубопровода "Северный поток-2".