Макарова пробилась в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

На турнире Женской теннисной ассоциации в американском Цинциннати россиянка Екатерина Макарова сумела выйти в третий раунд, одолев представительницу Франции Ализе Корне в двух партиях. Итоговый счет – 6:2, 6:0 в пользу российской теннисистки.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. В следующем раунде Макарова встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) – Леся Цуренко (Украина).

Ранее во второй круг соревнований сумела пробиться еще одна теннисистка из России Анастасия Павлюченкова, обыгравшая сербку Александру Крунич со счетом 6:1, 6:0.