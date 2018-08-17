В Южной Америке несколько самолетов пошли на посадку из-за угрозы взрыва

По меньшей мере четыре самолета совершили экстренную посадку в Чили, Аргентине и Перу из-за сообщений о якобы находящихся на борту бомбах. По данным чилийского телеканала "24 орас", во всех случаях тревога оказалась ложной.

Первым экстренную посадку в перуанском городе Писко совершил самолет авиакомпании LATAM. На его борту которого находились 83 пассажира; самолет выполнял рейс из Лимы в Сантьяго-де-Чили. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает ТАСС.