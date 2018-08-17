Лидер ОУН попробует стать президентом Украины

Лидер запрещенной в России "Организации украинских националистов" (ОУН) Николай Коханивский собирается участвовать в президентских выборах на Украине в 2019 году и формирует предвыборный штаб. Все подразделения организации обязаны активно сотрудничать со штабом и помогать ему, говорится на сайте организации. Руководителем предвыборного штаба назначен Владислав Шевчук, передает РИА Новости.

Организация была создана в 2014 году как добровольческий батальон, члены которого воевали в Донбассе. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил членам боевого крыла ОУН статус борцов за независимость и право на соцгарантии.

Осенью 2017-го полиция задержала Коханивского из-за драки и стрельбы в Святошинском районе Киева. Во время заседания суда по избранию ему меры пресечения полиция применила газ против поддерживающих Коханивского националистов. В потасовке пострадали несколько журналистов, зданию суда нанесен ущерб в размере 19 тысяч долларов. В настоящее время суд перешел к рассмотрению дела по сути.