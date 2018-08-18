Венесуэла попросила Колумбию об экстрадиции депутата, обвиняемого в покушении на Мадуро

Верховный суд Венесуэлы направил в Колумбию запрос на экстрадицию Хулио Борхеса – депутата Национальной ассамблеи от оппозиции. Об этом сообщает издание El Nacional. Борхеса подозревают в участии в неудавшемся покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, произошедшем 4 августа текущего года.

Ранее на этой неделе генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил, что число людей, причастных к покушению на Николаса Мадуро, уже достигло 34. Из них 14 (в том числе депутат Национальной ассамблеи от оппозиции Хуан Рекесенс) предстали перед судом. Они обвиняются в совершении тяжких преступлений.

Покушение на Мадуро с использованием беспилотников было совершено во время его выступления в Каракасе. Президент и члены высшего руководства остались невредимы. Глава государства обвинил в случившемся Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией, и венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми. Министерство иностранных дел Колумбии назвало обвинения Мадуро абсурдными.

8 августа текущего года Верховный суд Венесуэлы выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса, напоминает ТАСС. В тот же день Конституционная ассамблея, в которой нет ни одного представителя оппозиции, отозвала у этих парламентариев депутатскую неприкосновенность.